التضامن الاجتماعي تعقد دورة تدريبية لمشرفي حجاج الجمعيات الأهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:29 مساءً - تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عقدت وزارة التضامن الاجتماعي دورة تدريبية لمشرفي حجاج الجمعيات الأهلية ، وذلك لتوعيتهم بالجانب الطبي والوقائي والديني ومناسك الحج قبل انطلاق موسم الحج للعام الحالي؛ حاضر فيها نخبة من المتخصصين، وذلك بحضور الاستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي ورئيس بعثة حج وزارة الصحة والسكان، وفضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

وتناول اللقاء توعية المشرفين بكافة أركان الحج، والواجبات، والسنن، والآداب والأخلاق التي يجب أن يتحلوا بها، وكان اللقاء تفاعليا وليس إلقائيا فقط، لضمان أكبر استفادة للمشرفين، والتأكد من أن استيعاب المشرفين لكافة متطلبات السادة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد الاستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج أن الهدف من تنظيم تلك الدورات تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل تشمل جميع المراحل التي يمر بها المشرف، والمهام التي يقوم بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج بخلاف تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف في المواقف.

وأضاف عبد الموجود أن الدورات تشمل كذلك كافة المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية الهامة، وكذلك تدريب المشرفين على مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات في رحلة الحج، بما ييسر عليه في القيام بدوره، وكذلك أعمال المتابعة للمشرف طوال مدة الرحلة .

ومن جهته، أشاد فضيلة الشيخ مجدي عاشور خلال كلمته بدور المشرفين، وقال إن خدمة الحجيج مهنة عظيمة وشريفة؛ حيث يكون الشخص خادم لحجاج بيت الله الحرام، مطالبا المشرفين بالتحلي بالصبر وسعة الصدر خاصة على النساء وكبار السن.

الجدير بالذكر أنه تم اختيار 3 آلاف حاج من ضمن 17500 تقدموا لقرعة حجاج الجمعيات الأهلية هذا العام، سعيًا لأداء فريضة الحج هذا العام.