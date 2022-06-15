المفوضية الأوروبية: توفير 100 مليون يورو لمصر لمواجهة أزمة الأسعار والغذاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 01:30 مساءً - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي لديه التزاما قويا بالشراكة مع مصر، كاشفة عن توفير 100 مليون يورو لمصر لمواجهة أزمة الأسعار والغذاء.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 3 مليارات يورو لبرامج الزراعة والري في المنطقة، مشددة على ضرورة توسيع التعاون مع مصر على صعيد الطاقة.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، على دعم تحول مصر إلى مقر إقليمي لتداول الطاقة، معقبة: يمكن لمصر أن تصبح نموذجا على صعيد الطاقة النظيفة.