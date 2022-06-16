عاجل.. السيسى: «والله لو ربنا أعطانى لن أترك دولة إلا وأساعدها»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأمن والاستقرار هما أساس التنمية فى إفريقيا، لافتًا إلى أن الاستقرار والأمن إذا غاب عن دولة فلن تتقدم أبدا، ولا يجب أن نطلب منها أن تتقدم.





وأكد الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجلسة الحوارية لافتتاح الرسمى للاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى "أفركسيم بنك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضرورة توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف أن إفريقيا لن تعبر نحو مستقبل أفضل إلا بالتكامل وتجاوز الخلافات، موضحًا أنه يحلم لإفريقيا بأن تتقدم، ومن حق المواطنين الأفارقة العيش فى مكان أفضل.

وتابع الرئيس: "والله لو ربنا أعطانى لن أترك دولة إلا وسوف أساعدها؛ لأن إفريقيا لن تعبر ما هى فيه إلا بأن يصبح الجميع قلبه على قلب بعض، وتجاوز الخلافات والمشاكل".

وتشارك أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى فى الاجتماعات السنوية الـ 29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى (أفركسيم بنك)، والتى ينظمها البنك المركزى المصرى بالتعاون مع "أفركسيم بنك".

يأتى ذلك بحضور محافظى البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والبنك وصندوق النقد الدوليين بجانب ممثلى البنوك والهيئات والخبراء الدوليين.

ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات التى تستمر لمدة 4 أيام (من 15 وحتى 18 يونيو الجارى)، عقد 30 جلسة عامة ورئيسية، بالإضافة إلى معرضين حول البرامج والمبادرات الرئيسية لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والبرامج والمبادرات الرئيسية بنك التصدير والاستيراد الإفريقى والتى تهدف للإسراع فى عملية تنويع التجارة الإفريقية وتطبيق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.