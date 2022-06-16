عزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته (قرار جمهورى)

جدة - نرمين السيد - حمل القرار رقم 233 لسنة 2022، ونشر فى الجريدة الرسمية بعدد 16 يونيو 2022. وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون مجلس الدولة وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 68 قضائية بجلسة 3 مارس 2022.

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