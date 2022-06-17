مذكرة تفاهم بين النقل والموانئ لإنشاء البنية الفوقية لـ«الدخيلة والسخنة»

جدة - نرمين السيد - الأولى هى محطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة والثانية محطة لتداول وتخزين البضائع العامة والصب الجاف بميناء السخنة، حيث وقع عن الجانب الأول المهندس كامل الوزير وزير النقل وعن الجانب الثانى اللواء أ. ح ماجد أحمد فرج رئيس مجلس إدارة الشركة وقد أقيمت فعاليات التوقيع بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير النقل، أن هذا التوقيع يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات وتطوير الموانئ المصرية وتحديث وتطوير البنية الأساسية للموانئ على غرار النظم المعمول بها عالميا بإنشاء محطات متخصصة بمواصفات بيئية تتفق مع المعايير الدولية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى، لافتا إلى أن مشروع إنشاء محطة الصب غير النظيف خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة تبلغ تكلفته الإجمالية 1.6 مليار جنيه، ويتكون من رصيف بطول 540 م وبعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 188 ألف م2، وسيكون قادرا على استقبال سفينتان بطول 240 م.

وأشار الوزير وفقا لبيان صحفى، إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين بضائع الصب غير النظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5-3 مليون طن سنويا، وذلك وفقا لأعلى المعايير البيئية وبما يحد من التلوثات الناتجة عن تداول تلك النوعيات من البضائع.

وأوضح الوزير، أنه بالنسبة لمشروع محطة تداول وتخزين البضائع العامة والصب الجاف بميناء السخنة فإنه يأتى فى إطار المخطط العام للميناء الذى تم وضعه ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، ويكون من أكبر وأجمل وأفضل موانئ البحر الأحمر على الإطلاق ليخدم حركة التبادل التجارى بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، حيث يقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، كما سيقدم الميناء خدمات السفن كافة.