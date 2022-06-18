موعد عيد الأضحى 2022.. الوقفة الجمعة فلكيا

جدة - نرمين السيد - وبعد أيام وتحديدا يوم 29 ذى القعدة، والذى يوافق الأربعاء بعد المقبل 29 يونيو، تنكشف الصورة كاملة ويعرف الجميع موعد عيد الأضحى.

موعيد عيد الأضحى 2022

فإذا ثبت أن شهر ذى القعدة 30 يومًا سيكون الخميس "30 يونيو" هو آخر أيام شهر ذو القعدة، ويبدأ ذى الحجة يوم الجمعة 1 يوليو، ومن ثم يكون يوم الأحد "10 يوليو" هو أول أيام عيد الأضحى 2022، حيث يبدأ من مساء السبت 9 يوليو حتى مساء الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022.

أما إذا ثبت أن شهر ذى القعدة 29 يوما سيكون الخميس 30 يونيو، أول أيام شهر ذى الحجة، ومن ثم يكون السبت 9 ذى الحجة أول أيام عيد الأضحى.

موعيد عيد الأضحى 2022

وتوقع علماء الفلك أن يولد هلال شهر ذى الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى والذى يوافق يوم الأربعاء 29 يونيو، وبذلك تكون غرة شهر ذو الحجة 1443هـ فلكياً يوم الخميس 30 يونيو.

وتكون وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو، ويكون عيد الأضحى فلكياً يوم السبت 9 يوليو.