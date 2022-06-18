مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح حكم الأضحية والمغزى من تشريعها

جدة - نرمين السيد - وأكد المركز، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الأضحية سنة مُؤكدة، وهو الراجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله ﷺ: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا"، فقوله ﷺ: "وأراد أحدكم" دليل على سنية الأضحية وعدم وجوبها، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.

وعن الأضحية منذورة، أكد أن الفقهاء اتفقوا على أن من نذر أن يضحى فإنه يجب عليه الوفاء بنذره، سواء أكان النذر لأضحية معينة، أم غير معينة.

وأشار إلى أن الأضحية شرعت شكرًا لله على نعمه، وتقربًا إليه تعالى، واستجابة لأمره، وفى الأُضحية توسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلة للرحم، وإكرام للضيف، وتودد للجار، وصدقة للفقير، وفيها تحدث بنعمة الله تعالى على العبد.

كما أكد أن الأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام فى يوم النحر.