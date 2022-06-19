انت الان تتابع تفاصيل خبر الصراع على أشده.. تعرف على مباريات الهلال والاتحاد في ختام الدوري السعودي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /705300/الصراع-على-أشده-تعرف-على-مباريات-الهلال-والاتحاد-في-ختام-الدوري-السعودي

يشتد الصراع بين زعيمي الكرة السعودية الهلال واتحاد جدة، وذلك في ختام منافسات بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتبقى فقط جولتين، وسيتم خوضهم يومي 23و 27 من الشهر الجاري.

دوت الخليج

ويتبقى أمام الهلال السعودي مواجهتين ثقيلتين في البطولة، حيث يواجه فريق الفتح يوم 23 يونيو، ولا بديل أمامه سوى الفوز في هذه المباراة، حيث يحتاج لاقتناص الثلاث نقاط، حتى يستعد بشكل جيد للمباراة الأخيرة والتي ربما تكون مباراة التتويج بالبطولة، حيث يلتقي أمام فريق الفيصلي في ختام مواجهات دوري محمد بن سلمان وذلك يوم 27 من الشهر ذاته.

ويحتاج زعيم الكرة السعودية، للفوزفي المواجهتين المقبلتين كي يحسم تتوبجه بالدوري، وذلك دون النظر لفريق اتحاد جدة والذي يتساوى معه في عدد النقاط ولكن يتفوق الزعيم على العميد في المواجهات المباشرة.

مواجهات اتحاد جدة

أما فريق اتحاد جدة والذي يحترف ضمن صفوفه نجم الدفاع المصري أحمد حجازي، فيتنافس بشدة مع فريق الهلال ويأمل في سقوطه في أي من مواجهاته المقبلة حتى يتثنى له تحقيق بطولة دوري محمد بن سلمان لعام 2022.

ويتبقى أمام فريق حجازي، موجاهتين أيضاً أمام كلاً من الاتفاق في الجولة 29 من المسابقة، ويختتم مواجهاته في البطولة بموجهة فريق الباطن يوم 27 من الشهر الجاري.

ويتصدر فريق الهلال السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة وهو نفس رصيد فريق الاتحاد، والذي فرط في فرصة انتزاع الصدارة من الزعيم، حيث كان يتفوق عليه بـ 6 نقاط قبل 4 جولات من النهاية، ولكنه تلقى هزيمتين أمام كلاً نم الهلال نفسه في ديربي السعودية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وفي مباراة الحزم بنتيجة هدف دون رد.

ويأتي ترتيب الدوري السعودي على النحو التالي|:

1_ الهلال برصيد 61 نقطة

2_ الهلال السعودي 61 نقطة

3_النصري 55 نقطة

4_ الشباب 53 نقطة

5_ضمك 43 نقطة

6_ الفتح 35 نقطة

7_الفيحاء 34 نقطة

8_ الطائع 34 نقطة

9_ أبها 34 نقطة

10_ التعاون 32 نقطة

11_الأهلي السعودي 31 نقطة

12_ الاتفاق السعودي 31 نقطة

13_الفيصلي 30 نقطة

14_ الرائد 30 نقطة

15_ الباطن 29 نقطة 17

16_ الحزم 17 نقطة