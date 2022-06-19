وزير الرى: معدلات سقوط الأمطار خلال يونيو الجارى مبشرة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن معدلات سقوط الأمطار خلال شهر يونيو الجارى مبشرة، حيث تابع الوزير الحالة الهيدرولوجية لنهر النيل، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى الحالى ولكافة الاستخدامات الأخرى وتقليل شكاوى المياه.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه. وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على تلبية احتياجات الموسم الزراعى الحالى، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، حيث وجه الدكتور عبدالعاطى بقيام قيادات الوزارة والتفتيش الفنى بالوزارة بالمرور الدورى على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها. كما استعرض الوزير الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات، وموقف سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا، موجها بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والاستمرار فى تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ النقالى، للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية ازدحامات فى المجارى المائية، ولتلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعى الحالى.

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