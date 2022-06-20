جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أماكن ومواعيد سيارات خدمة العملاء المجهزة بأحدث التكنولوجيا، للعمل "كمراكز خدمة عملاء متنقلة" فى مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية وتستمر فعالياتها حتى 23 يونيو الجارى، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.





وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عامر كمال حلاوة -فى تصريح صحفى اليوم الاثنين- أن الهدف من تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والمدن بمحافظة الشرقية هو التيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء، ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، ونحرص على تغطية جميع أنحاء المحافظة للوصول للمناطق التى لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها. وأوضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، حددت أماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والمدن بمحافظة الشرقية كالتالى: قطاع المركز (قرية السرو) أيام الاثنين، الأربعاء، الخميس و(قرية المسلمية) يوم الثلاثاء، قطاع ديرب نجم (قرية الديسة) يوم الثلاثاء، (قرية صفط زريق) أيام الاثنين، الأربعاء، الخميس، وقطاع أبوكبير (قرية كفر الشوبكى) أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «مياه الشرب» بالشرقية تعلن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.