الدوري الإنجليزي: محمد صلاح إختيار مثالي فى الفانتازى الأسابيع الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:29 مساءً - أبرز الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الرغبة الشديدة للمشاركين في الفانتازى الموسم المقبل في اختيار الدولي المصري محمد صلاح كابتن الفريق في الأسابيع الأولى للبطولة التي ستنطلق في شهر أغسطس المقبل بعدما تصدر المشهد التهديفي في البريميرليج وحصوله على أفضل لاعب الموسم المنقضي.

ويواجه نادي ليفربول نظيره فولهام في افتتاحية مشوار البطولة في المباراة الافتتاحية على أرض الأخير قبل أن يستضيف أندية كريستال بالاس، وبورنموث، ونيوكاسل يونايتد، وولفرهامبتون على أرضه ما يجعله مؤهلاً للتسجيل في كل المباريات التي سيخوضها في الأسابيع الأولى من المباراة.

وأكد الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي أن أفضل لاعب في الموسم الماضي حصل على أكثر من 230 نقطة في الفانتازي في مواسمه الخمس التي خاضها بالدوري الإنجليزي.

ويفخر محمد صلاح بأنه صاحب أكبر تسديد على المرمى في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بواقع 139 تسديدة بينها 113 من داخل منطقة الجزاء، و37 فرصة كبيرة محققة، و55 تسديدة على المرمى.

وفاز محمد صلاح بجائزتي هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج في الموسم المنتهى مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، نجم توتنهام هوتسبير، برصيد 23 هدفًا لكل منهما، وأفضل صانع ألعاب برصيد 13 تمريرة حاسمة.

ويخشى ليفربول من رحيل نجمه الأول محمد صلاح الذي سجل في 254 مباراة في جميع المسابقات لفريق يورجن كلوب، 156 هدفًا وقدم 63 تمريرة حاسمة.

واستقرت القيمة التسويقية لمحمد صلاح عند 90 مليون يورو مقابل 100 مليون عند آخر تقييم تم خلال الفترة الماضية.

وتبلغ القيمة التسويقية لمحمد صلاح مليار و754 مليون جنيه مصري بينما وصلت قيمت الخسارة 195 مليون جنيه.

ويأتي تراجع قيمة محمد صلاح بسبب بقاء موسم واحد على عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وحافظ محمد صلاح على تصدره قائمة أغلى اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ونادي ليفربول، كما ظل الفرعون اللاعب الأغلى في مركز الجناح الأيمن.

وظل محمد صلاح أغلى لاعب في الدوري المصري الممتاز بجانب أغلى لاعب في سنه من مواليد 1992.

وبلغت القيمة التسويقية الأولى لمحمد صلاح في العاشر من يونيو عام 2010 مع نادي المقاولون العرب 25 ألف يورو فقط.