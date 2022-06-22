انت الان تتابع تفاصيل خبر حبس شخص مزق جسد طليقته داخل محل بالمعصرة للخلافات علي النفقة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /706275/حبس-شخص-مزق-جسد-طليقته-داخل-محل-بالمعصرة-للخلافات-علي-النفقة

قررت نيابة حوادث حلوان الكلية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمزيق جسد طليقته بسلاح أبيض بسبب خلاف حول النفقة، بنطاق دائرة قسم شرطة المعصرة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.

وطلبت النيابة الإستعلام عن حالة السيدة تمهيدا للإستماع لأقوالها حول الواقعة لكشف ملابساتها.

تلقي بلاغ

وكان قسم شرطة المعصرة ، تلقى بلاغا من الأهالى بمنطقة حدائق حلوان يفيد بقيام شخص بطعن طليقته داخل محل ملابس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على سيدة مصابة بعدة طعنات وتم نقلها لمستشفى القصر العيني لتلقي العلاج.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليق المجنى عليها بسبب خلافات على النفقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس عاطل لاإتجاره فى المخدرات بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس تاجر مواد مخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 1700 جرام حشيش بقصد الإتجار فيها وترويجها على علمائه من متعاطي المخدرات.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير عن نشاط المتهم لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط تاجر مواد مخدرة وبحوزته 1700 جرام حشيش بقصد الاتجار بالمطرية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫700 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.