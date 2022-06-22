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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /706289/بنك-مصر-يقدم-دورات-تدريبية-لأصحاب-الشركات-الناشئة-لينك-مباشر-للتقديم

أعلن بنك مصر دورات تدريبية لأصحاب الشركات الناشئة بالتعاون مع جوجل، وبالتالي هى فرصة مناسبة للشباب الخريجين والراغبين في تطوير مشروعاتهم، خاصة أن بنك مصر يساعدهم على التأهيل لسوق العمل، والدخول في حلقات المستشمرين، ويقدم دوت الخليج تفاصيل التقديم على دورات تدريبية لأصحاب الشركات الناشئة من بنك مصر ولينك التسجيل.

بنك مصر نشر بنك مصر عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إمكانية تقديم دورات تدريبية لأصحاب الشركات الناشئة بالتعاون مع Google لزيادة المهارات والبدء في تطوير مشروعك من خلال تدريبات متنوعة في مجالات التسويق الإلكتروني والإدارة المالية وريادة الأعمال. وأكد بنك مصر تقديم خدمات غير مالية من مراكز تطوير الأعمال (رواد النيل). التقديم في تدريب بنك مصر لأصحاب الشركات يمكن التقديم في الدورات التدريبية معتمدة بالتعاون مع مهارات من Googleمن هنــــــــــــــا رقم خدمة عملاء بنك مصر يتيح بنك مصر خدمة الخط الساخن (19888)، كما يمكن لجميع عملاء البنك من مختلف المحافظات على مدار 24 ساعة، أو من خلال رقم " 01011119888 " لاستقبال استفسارات عملاءBMVIP (كبار العملاء) عن طريق الرسائل النصية تخصيص البريد الإلكتروني [email protected] لاستقبال استفسارات العملاء.

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