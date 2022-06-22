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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /706290/أول-تعليق-من-يورجن-كلوب-بعد-رحيل-ساديو-ماني-إلي-بايرن-ميونخ

حرص يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على وداع السنغالي ساديو ماني ، وذلك بعد رحيله اللاعب إلي فرقي باين ميونخ.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وقال يورجن كلوب : ساديو ماني لاعب عالمي ، أسطورة حقيقية للنادي ، قدوة حسَنة ، زميل مثاليوي شخص رحيم ، ولكن الكلمات التي تعبر عن ما أشعر به هي "سأشتاق إليك يا ساديو".

تصريحات ساديو ماني

ومن ناحيه اخري قال ساديو ماني :بعد كل مباراة لبايرن ميونخ سأتابع نتائج ليفربول عيناي عليكم يا فتيان.

وقال ساديو ماني : هدفي المفضل مع ليفربول هو الأول على ملعب الإمارات ضد أرسنال ثاني أكثر هدف أحبه هدفي ضد بايرن ميونخ آسف بايرن لكن لا زلت سأنتقل إليكم

وتابع ساديو ماني: من الغريب حقا بـ أنني لم أعد لاعبا لـ ليفربول لقد أستمتعت بكل لحظه سأبقى المشجع رقم 1 لليفربول للأبد.

تعاقد ليفربول مع ماني

وأمضى ماني، في قلعة الريدز 6 سنوات، فقد تم التعاقد معه في عام 2016 قادماً من نادي ساوثهامبتون، وبعدها قدم اللاعب عروض مميزة رفقة الفريق الإنجليزي.

فقد سجل السنغالي 90 هدف مع الريدز في 190 مباراة خاضهم مع الفريق في بطولة الدوري، كما أنه تُوج معهم بـ 6 ألقاب هم:

_ الدوري الإنجليزي عام 2020.

_ بطولة دوري أبطال أوروبا 2019

_ بطولتي كأس الاتحاد الانجليزي وكأس الرابطة هذا العام

_ كأس العالم للأندية 2019.

كما حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا موشم 2018، وهو العام نفسه الذي شارك محمد صلاح، في لقب هداف الدوري الإنجليزي حيث سجل كلاهما 19 هدف في البطولة هذا الموسم.

تجديد تعاقد صلاح

وكانت قد قررت إدارة نادي ليفربول الانجليزي، إغلاق الحديث عن تجديد عقود بعض اللاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء مع الريدز خلال المرحلة المقبلة، وذلك حتى يتم الانتهاء من ملف التجديد للنجم المصري محمد صلاح.

وتضع إدارة الريدز، ملف التجديد لصلاح، في أولوياتها، حيث ترغب الإدارة في الحفاظ على نصف قوة الفريق سواء من الناحية الفنية أو التسويقية، حيث كانت قد توقفت المفاوضات بين الريدز وصلاح خلال المرحلة المقبلة، بعدم عدم التوصل لاتفاف نهائي يرضي الطرفين.

وكان قد قدم صلاح متطلباته المادية حتى يجدد تعاقده مع الريدز، فهو يرغب في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني في الشهر، الأمر الذي قُوبل بالرفض من جانب إدارة الريدز، التي وجدت مغالة كبيرة في هذا الرقم، ووضعت 370 ألف جينه إسترليني كاقيمة للتفاوض مع صلاح.