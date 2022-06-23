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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /706437/استمرار-لجهود-حزب-مستقبل-وطنمراجعات-الثانوية-العامة-لليوم-الرابع-عشر-بالبدرشين

أستمرت أمانة حزب مستقبل وطن بالمركز تقديم مراجعات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع مجلس الأمناء بالإدارة، وذلك انطلاقاً للدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية وأمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

استمرار لجهود حزب مستقبل وطن ... مراجعات الثانوية العامة لليوم الرابع عشر بالبدرشين

وقال شعبان هيكل، أمين حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، إنه فى إطار جهود أمانة الحزب لخدمة أهالي البدرشين بمختلف المجالات، بالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب النائب عصام هلال والنائب فرج فتحي فرج نواب الشيوخ، والنائب عماد الدرجلي والنائب نادر الخبيري والنائب حازم عويان نواب البرلمان، أستمرت الأمانة بمراجعات الثانوية العامة بقسميها العلمي"علوم-رياضة" والأدبي وذلك بالاتفاق مع نخبة من المعلمين والمعلمات،موضحاً أن المراجعات تمت فى حضور عدد كبير من الطلبه والطالبات مع البث المباشر، بقاعات المناسبات أمام مجلس المدينة .

وقال "أمين الحزب"، ان اليوم تم مراجعة ليلة الامتحان في اللغة العربية مع خبير اللغة بمدرسة الشهيد محمد عبدالكريم الثانويه المعلم الجليل الأستاذ محمد انور.

مشيراً إلى أن المبادرة تمت فى حضور الدكتور ياسر نوح أمين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز ورئيس مجلس الأمناء ومنسق المبادرة، عضو هيئة مكتب الحزب بالمركز الاستاذ أحمد صلاح فرج،أمين التنظيم بالمدينة ياسر أبو الفضل أعضاء أمانة المرأة الاستاذة هند شاهين والاستاذة هبه الجزار، وشباب الحزب.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل موطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.