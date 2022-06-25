حياة كريمة.. 1000 مشروع تنموى بـ زفتى بـ4.5 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن عدد المشاريع بالمركز تبلغ نحو 1000 مشروع يقدر عدد المواطنين المستفيدين من المبادرة نحو 599 ألف نسمة بتكلفة إجمالية نحو 4.5 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، لمحافظة الغربية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" بقرية نهطاى مركز زفتى بمحافظة الغربية يرافقه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظة.
وأشار رحمى إلى أن نسبة التنفيذ للمشروعات بلغت 61% من المستهدف، مشيرا إلى نسبة الانتهاء من مشروعات التعليم نحو 99% ومشروعات الكبارى بنحو 88%، كما شهد رئيس الوزراء فيديو عن أهم إنجازات محافظة الغربية فى العديد من المشروعات المختلفة بالعديد من القطاعات.
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