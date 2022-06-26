عاجل- الرئيس يمنح 3 قضاة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

جدة - نرمين السيد - منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للقاضى عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حسين مصطفى فتحى، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.





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