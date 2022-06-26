الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض ومجلس وقضايا الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 11:23 صباحاً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أداء حلف اليمين لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار عادل فهيم محمد عزب رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار محمد محمد بكر رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على دور محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في إرساء العدالة، مشدداً على مواصلة تلك المؤسسات والهيئات القضائية الشامخة في أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.