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الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض ومجلس وقضايا الدولة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 11:23 صباحاً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أداء حلف اليمين لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار عادل فهيم محمد عزب رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار محمد محمد بكر رئيساً لهيئة قضايا الدولة. 

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على دور محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في إرساء العدالة، مشدداً على مواصلة تلك المؤسسات والهيئات القضائية الشامخة في أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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