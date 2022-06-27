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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /707475/هاني-شاكر-يعلن-استقالته-من-نقابة-الموسيقيين-على-الهواء

أعلن هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، استقالته على الهواء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، قائلا إنه لا يريد الاستكمال كنقيبا للموسقيين، موجها الشكر للجمعية العمومية والمجلس على الفترة التي قضاها خلال الفترة الماضية، موضحا أنه لا يريد الحديث عن أي تفاصيل.

وأضاف "شاكر"، في تصريحات هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، أنه حزين بسبب ما مر به اليوم من خلال نقابة الموسقيين، حيث كان يتوقع تقديرًا أكثر من النقابة لما قدمه خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن النقابة كانت اتخذت قرار المؤتمر اليوم جاء بسرعة شديدة من أجل العمل على حل المشاكل وليس الصراع.

هاني شاكر: قرار الاستقالة من نقابة الموسيقيين لا رجعة فيه

وتابع أن المؤتمر تم في البداية وحسن شاكوش قدم اعتذاره للجمهور وللنقابة وللنقيب وانتهى المؤتمر على ذلك، ومن ثم حدثت مشادات لم يكن يحب أن يراها من الأساس سواء في وجوده أم عدمه، ولذلك يفضل عدم الاستمرار كنقيبًا للصحفيين.

وأردف أن قرار استقالته من نقابة الموسيقيين قرار نهائي ولا رجعة فيه، معربا عن سعادته بالفترة التي قضاها كنقيبا للموسقيين خلال الفترة الماضية.