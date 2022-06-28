متحدث الصحة: لقاح كورونا يعطى مناعة مؤقتة ويجب الحصول على الجرعة التنشيطية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:28 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن "المناعة المكتسبة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا فترتها من 6 إلى 8 شهور، ولقاح كورونا ليس مثل لقاح حمى الصفرا، لقاح الصفرا مرة فى العمر ولكن كورونا كل 6 أشهر".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: "نناشد كل من لم يتلقى لقاح كورونا بسرعة الحصول عليه، ومن أخذ الجرعة الأولى يأخذ الثانية ومن حصل على الجرعتين يتلقى التنشيطية، لقاح كورونا يعطى مناعة مؤقتة، ويجب الحصول على الجرعة التنشيطية".

وتابع: "اللقاحات موجودة وهناك مخزون آمن للدولة المصرية ومن يريد أن يتلقى الجرعة الرابعة سيجدها متاحة".