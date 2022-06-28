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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /707719/vodafone-فودافون-كاش-توفر-أسهل-طريقة-للسحب-من-ماكينات-atm

وفرت شركة فودافون طريقة سهلة للسحب من ماكينات atm بدلاً من الذهاب إلى فروع فودافون التى قد تكون بعيدة عن أحد الأشخاص، وتتيح شركة فودافون الصرف من 20 جنيه حتى 30000 جنيه، ويقدم دوت الخليج طريقة سحب الأموال من خلال فودافون كاش عبر ماكينات atm.

فودافون

تحدد طريقة سحب الأموال من خدمة فودافون من ماكينات atm من خلال الآتي:

- في حالة عدم وجود تطبيق أنا فودافون يتم استخدام الكود المختصر *9*# ثم تضغط رقم 5 والمبلغ والرقم السري يتم إرسال كود على الموبايل ويمكن التعامل به من أي ماكينة atm.

فودافون كاش

- الذهاب لأحد ماكينات ATM تابعه للبنوك (بنك عودة ، بنك اسكندرية ، بنك مصر ، البنك الأهلي ، بنك CIB ، بنك القاهرة) واختيار " خدمات بدون كارت" هيطلب إدخال رقم التليفون ومن ثم الرقم السري، وبعد ذلك المبلغ ثم الضغط على إرسال.

وجدير بالذكر أن خدمة فودافون مجانية وبدون أس مصاريف زيادة لفترة محدودة.