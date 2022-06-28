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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /707724/وظائف-بنك-الاسكندرية-لحديثى-التخرج-بدون-خبرة

يكثر البحث عن وسائل بنك الاسكندرية لحديثى التخرج، خاصة أنها لاتشترط خبرة، ومتاحة في جميع فروع بنك الاسكندرية في مختلف المحافظات، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن وظائف بنك الاسكندرية المختلفة.

وظائف بنك الاسكندرية

أعلن بنك الاسكندريه عن احتياجه لموظفين حديثي التخرج للعمل في وظيفتين في جميع المحافظات Customer service و teller من خريجي جميع الكليات من ٢٠١٨ حتي ٢٠٢١ في التخصصات الآتية:

- كليات/تخصصات التجارة ومايعادلها.

- كليات/تخصصات إدارة اعمال، إدارة بنوك، إدارة موارد بشرية و مايعادلها.

- كليات/تخصصات إقتصاد و علوم اساسية ( شعبة اقتصاد).

- كليات/تخصصات علوم حاسب

- كليات/تخصصات هندسة حاسبات

- كليات/تخصصات الحقوق

شروط وظائف بنك الاسكندرية

- خريجى الجامعات /الكليات/الاكاديميات المعتمدة من المجلس الاعلي للجامعات والجامعات الدولية بشرط حصولهم علي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

- ألا يقل تقديره العام عن جيد.

- ألا يكون للخريج اقارب بالبنك حتي الدرجة الثالثة وفقا للمرفق.

- ألا يزيد سن المتقدم عن ٢٨ عام عند التعيين.

- يشترط ان يكون محل الاقامة للمرشح مطابق للرقم القومي

خطوات التقديم على وظائف بنك الاسكندرية

التقديم على إيميل من هنـــــــــــــــا

- في حالة القبول في وظائف بنك الاسكندرية سيتم التواصل معك من خلال رسالة نصية على الهاتف من قطاع الموارد البشرية ببنك اسكندرية.