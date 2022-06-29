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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /707932/وفد-مشروعات-النواب-يختتم-زيارته-لمحافظات-القناة-بتفقد-المنطقة-الحرة-العامة-والصناعية-ومجمع-الورش-الحرفية-فى-الاسماعيلية

اختتم وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، زيارته الميدانية لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، بتفقد المنطقة الحرة العامة والمنطقة الصناعية ومجمع الورش الحرفية بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، ومشاركة أعضاء مجلس النواب.

دوت الخليج وفد مشروعات النواب يختتم زيارته للإسماعيلية بتفقد المنطقة الحرة العامة والصناعية ومجمع الورش الحرفية واستمع الوفد البرلمانى، برئاسة مرعى، إلى المستثمرين وأصحاب المصانع بمحافظة الإسماعيلية، حيث عرضوا على وفد اللجنة المشكلات والمعوقات التى تواجههم مع مصلحة الضرائب والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحليات، وبعد أن استمع لهم الوفد وجه النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بضرورة التعامل مع المشكلات والشكاوى التى استمع إليها الوفد بجدية والعمل على حلها. ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق السيد، والنائبة غادة الضبع

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