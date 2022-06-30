مصر الأولى إفريقيا بعد تجديد اعتماد 11 مطارا من «الدولى للمطارات»

جدة - نرمين السيد - نجح مطارا طابا ومرسى مطروح الدوليين فى تجديد اعتماد شهادة السفر الصحى والآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحى للمطارات (AHA) من قبل المجلس الدولى للمطارات (ACI)، ليصبح إجمالى المطارات المصرية الحاصلة على هذه الشهادة 11 مطارا، هى القاهرة والأقصر وأسوان وبرج العرب وشرم الشيخ والغردقة وسوهاج وأسيوط ومرسى علم، بالإضافة لمطارى طابا ومرسى مطروح، لتكون مصر أول دولة إفريقية تنجح للعام الثانى على التوالى فى تجديد اعتماد شهادة المجلس الدولى للمطارات.





وهنأ الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، جميع العاملين بالمطارات المصرية التى نجحت فى تجديد شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من المجلس الدولى للمطارات، مؤكدا أن حصول 11 مطارا على شهادة الاعتماد الصحى وتجديدها يعد نجاحا كبيرا على المستوى الدولى والإقليمى، وهو ما يؤكد مدى حرص وزارة الطيران المدنى على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، ويعزز الثقة فى منظومة الإجراءات المطبقة بالمطارات بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتى يتم تنفيذها بدقة وفق إرشادات وتعليمات منظمة الصحة العالمية لتوفير تجربة سفر آمنة للمسافرين. ووجه وزير الطيران الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمطارات المصرية على جهودهم المشرفة وأدائهم المتميز، مؤكدا أهمية جودة الخدمات المقدمة للمسافرين واستمرار الإجراءات الوقائية فى جميع المطارات والمنشآت الحيوية بالقطاع، بما يكفل الحفاظ على سلامة العاملين والمسافرين عبر المطارات المصرية، وبما يسهم فى تدفق الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، ويزيد من مكانة جمهورية مصر العربية على خريطة الوجهات السياحية المفضلة على المستوى العالمى. يذكر أن مصر كانت من أوائل الدول التى كان لها السبق بالمشاركة فى برنامج الاعتماد الصحى للمطارات (AHA) منذ انطلاقه، والذى يمنح المطارات تقييما يؤكد مدى توافق تدابيرها الصحية مع الإرشادات الدولية.

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