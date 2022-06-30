تفويج 2355 من ”حج الجمعيات الأهلية” إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:28 مساءً - تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إجراءات تفويج حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، حيث وصل حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق ٢٩ يونيو ١٢٢٥ حاجاً إلى مكة المكرمة، و١١٣٠ حاجا إلى المدينة المنورة.

وتيسيرا على حجاج بيت الله الحرام من محافظات جنوب الصعيد؛ خصصت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة مطار الأقصر لتفويج حجاج محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان وقنا والأقصر وأسيوط وسوهاج، ووصل عدد الحجاج الذين تم تفويجهم من مدينة الأقصر إلى ٤٩٠ حاجاً.

ومن جانبه، قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن المؤسسة خصصت مشرفاً لكل ٤٥ حاجًا، وخصصت شارات مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية، مع تعليمات مستمرة من المشرفين بضرورة الالتزام بالتعليمات حفاظا على سلامتهم، وأداء المناسك بشكل صحيح.

وأضاف عبد الموجود أن المؤسسة وفرت أتوبيسات للحجاج الوافدين من المحافظات المختلفة، كما وفرت دليلا رقميا للحجاج لإجراءات الحج كاملة، مشددًا على أن وزيرة التضامن وجهت بإهداء الحجيج حقيبة كاملة بها ملابس الإحرام، وأدوات نظافة شخصية، مضيفا أن إجراءات تفويج الحجاج اتسمت بالسهولة واليسر داخل مطار القاهرة الجوي؛ حيث تم تخصيص الصالة الموسمية لحجيج بيت الله الحرام، مع مراعاة سرعة انتهاء الإجراءات للحجاج.