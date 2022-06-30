انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد الإنسحاب الروسي.. تعرف على أهمية "جزيرة الثعبان" الأوكرانية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708174/بعد-الإنسحاب-الروسي-تعرف-على-أهمية-جزيرة-الثعبان-الأوكرانية

دوت الخليج

وبدأت روسيا عملياتها بعد اعتراف بمنطقة لوجانسك ودونيتسك الأوكرانتين علي انهم جمهوريتي واستم الدعم الروسي لهاتين الجمهورتين بالعتاد والأسلحة لتنضم مدن أخري إلى القبضة الروسية ضمنها مدينة سيفرودونيتسك ومدينة ماريوبول واعلان اقليم خيرسون الأوكرانية بإجراء استفتاء لضمها إلى الأراضي الروسية واحدي المناطق التى وقعت فى شباك القوات الروسية كانت جزيرة الثعبان التي تمثل اهمية استراتجية لروسيا، الا أن روسيا أعلنت الانسحاب منها اليوم ، فلماذا سيطرت روسيا على جزيرة الثعبان؟ ولماذا اعلنت فك قبضتها من عليها والانسحاب من الجزيرة؟

بادرة حسن نية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بالانسحاب من جزيرة الثعبان الأوكرانية قائلا :" انسحاب قواتنا من جزيرة الثعبان فى البحر الأسود تظهر أننا لا نعرقل جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممرات عبور المنتجات الزراعية من أوكرانيا”.

الأهمية الأستراتيجية لجزيرة الثعبان

تقع الجزيرة فى موقع استراتيجي فى البحر الاسود بالقرب من السواحل الشرقية لكل من أوكرانيا ورومانيا وتوفر الجزيرة منصة إطلاق باتجاه كل من حولها، كما تقع على مسافة حوالى 100 كيلو متر من أوديسا وتسمح هذه الجزيرة ضرب كل الساحل الأوكراني

وبسبب الموقع الاستراتيجي للجزيرة حاولت القوات الأوكرانية قصفها أكثر من مرة بالصواريخ بعد سيطرة القوات الروسية عليها منذ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

ونظرا لأهمية الجزيرة فأن الخبراء وصفوا الجزيرة بأنها تمثل للقوات الروسية بوابة التأمين الرئيسية ومفتاح التحكم فى البحر الأسود

وأشار الخبراء بأن موقع الجزيرة يساعد القوات الروسية فى تأمين جميع السفن الحربية والتجارية بالبحر الأسود إلى جانب يمكن من خلالها التحكم فى الساحل الأوكراني وحركته بالكامل

ويذكر أن المتحدث باسم البحرية الفرنسية الكابتن إريك لافو قد صرح من قبل بأن جزيرة الثعبان تمثل نقطة استراتيجية كونها تمنع الوصول الجوي والبحري إلى كل الشريط الساحلى الأوكراني وتمثل تهديد على مصب نهر الدانوب