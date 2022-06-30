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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708177/رئيس-المستقليين-الجدد-الأحزاب-التي-لا-تشارك-بالانتخابات-أشبه-بالجمعيات-خيرية

هنأ هشام عناني رئيس حزب المستقليين الجدد، شعب مصر بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، قائلا إن هذه الثورة تشكل نقطة فارقة في تاريخ الوطن، والذي نجح فيه الشعب والجيش في استعادة الوطن من جديد، حيث نجح الشعب والجيش في والشرطة من استعادة وطنهم من الاختطاف من بعض الفئات والجماعات الإرهابية، "كل سنة وانتم طيبين ونتمنى مصر دائما في رقي وبخير".

وثمن "عناني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، وينقلها دوت الخليج، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، قائلا إنه يرى هذا الحوار يعد واحد من النقاط الرئيسية في الحوار السياسي والمجتمعي الذي فتحه الرئيس السيسي، موضحا أن الدولة لديها نية جادة وصادقة من أجل سماع رؤى كل القوى السياسية في محاولة للخروج من الأزمات السياسية والمجتمعية التي يعيش فيها العالم كله ومصر جزء منها.

رئيس حزب المستقليين الجدد: الحوار الوطني جاء في وقت دقيق

وتابع أنه بعد تبعات كورونا والحرب الروسية والأوكرانية وضع العالم في أزمة كبيرة، وبالتالي فالتوقيت الذي تم الدعوة فيه للحوار الوطني مميز ودقيق جدا، حيث إن مصر في نقطة محورية من أجل التجهيز للفترة المقبلة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.

وواصل أن الحزب يركز على ثلاثة ملفات على رأسها الملف السياسي الذي يعني الحزب بشكل كبير ويعد ملف هام جدامشيرا إلى أن الحزب يرى أن قانون الانتخابات والممارسة السياسية يجب أن يُعاد النظر في كثير من بنوده، حيث يرى أن موضوع الانتخابات بالقائمة المغلقة هو إقصاء لكثير من الكفءات والقيادات التي قد تضفي قوة للبرلمان، ويطالب أن القائمة النسبية هي الأفضل في هذه المرحلة، إذا تم فتح الباب أمام القوى السياسية المختلفة، ودائما يرى أن الإصلاح السياسي هو أصل الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن الأحزاب التي لا تشارك في الانتخابات هي أقرب لجمعيات خيرية ولا تؤدي دورها المنوط بها لإنشاء هذا الكيان.