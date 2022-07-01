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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708331/حبيت-جوزي-سنتين-وهو-متجوز-ومخلف-تصريحات-فاطمة-عيد-في-كلام-الناس

حلت الفنانة فاطمة عيد ضيقة على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر، لتكشف خلاله قصة حبها مع زوجها الفنان والملحن شفيق الشايب وتفاصيل خاص بابنتها وحقيقة شائعات لاحقتها، ويرصد دوت الخليج أبرزها في ذلك التقرير.

تصريحات فاطمة عيد في كلام الناس

- أول ما شوفته قولتله هتجوزك واي يعني متجوز ومخلف

- حبيت جوزي سنتين ووافقت أكون زوجة تانية

- أبويا كان رافض وربنا كان واقف معايا

- أهله وقفوله عشان متجوز بنت خالته

- صاحبت ضرتي وعرفت أكسبها بكلامي وبقينا أكتر من اخوات

- جوزي اتبسط اني قدرت أخلي ضرتي تحبني

- بنصح البنات المقبلات على الجواز قولي حاضر ونعم دا في صالحك وطيعي زوجك وهو هيقدر ده ويزيد حبه ليها ويقول مبتغلطش فيا ولا بتعمل مشاكل ولا صوتها بيبقى عالي

- مفيش حاجة اسمها أخلف بنت وولد.. ربنا ميتعاندش

- بنتي شيماء كانت بتاعة ربنا وبتحب الغنى من وهي صغير وكانت الطفلة مجزة منزلة أول ألبوم ليها وهي في 6 سنين

- جوزي ميقدرش يتجوز عليا عشان أنا مش أي حد.

فاطمة عيد وقصة خلافها مع السندريلا

جدير بالذكر أنه، أوضحت المطربة الشعبية فاطمة عيد حقيقة خلافها مع الفنانة سعاد حسني وأشارت إلى أنها لم تغضب من سعاد حسني عندما غنت أغنيتها "لا تجبلي الشيكولاتة لا بلاش يا ولا"، لافتة إلى أن السندريلا سعاد حسني كانت دائمًا تذكر اسمها في اللقاءات التليفزيونية عندما كان يتم سؤالها عن الأغنية، والخلاف هو أن الأولى تجاهلت في أحد اللقاءات اسم عمار الشريعي.

وقالت وقتها الفنانة سعاد حسني إن ألحان أغنيات مسلسل "هو وهي" كلها لكمال الطويل مما أغضب عمار الشريعي منها، وأضافت الفنانة فاطمة عيد في حوارها قائلة: "ربنا رزقني بأربع بنات واعتبرت أولاد زوجي من زوجته الأولى أبنائي".

ونفت المطربة الشعبية أن تكون حماة شديدة، حيث أن علاقتها بزوجات أبناء زوجها أو أزواج بناتها طيبة جدًا وتعاملهم كام لهم جميعًا.