بنى سويف.. شركة المياه ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وقالت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة -فى تصريح صحفى اليوم الجمعة- إنه تم إجراء التطهير اللازم لجميع بالوعات الصرف والصيانة الدورية والتطهير اللازم لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدة استعداد كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أى طارىء، وانتظام العمل فى جميع المحطات والشبكات "مياه شرب - وصرف صحى" على مستوى المحافظة.

وأكدت أهمية التواجد المستمر فى مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة فى حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الأمثل للمحطات، وأنه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لإجازة العيد، مشددة على متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورا.

وفى سياق متصل، قام فريق إدارة التوعية بالشركة ضمن خطة مسبقة بتنظيم حملات توعية للمواطنين وتستهدف المارة بالأسواق العامة ومحلات الجزارة لتوعيتهم بعدم الإسراف فى المياه وترشيد استهلاكها وخصوصا فى العيد، فضلا عن كيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى، ولصق بوسترات خصوصا بالترشيد على المحلات التجارية، وكذلك التعريف بالخدمات الحديثة التى تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وعدادات المياه مسبقة الدفع وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، وتطبيق الموبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوى.

يأتى ذلك فى إطار استعدادات شركات المياه التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين مع انطلاق أول أيام العيد يوم السبت 9 يوليو المقبل.