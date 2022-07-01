عاجل.. السيسى: لولا مشروعات الطرق لأصيبت القاهرة بالشلل الكامل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن ما يهمه أن يعلم المصريين وخصوصا القاطنين فى القاهرة التى يوجد بها أكبر كتلة حركة أن الدولة عملت بخطة متكامة سواء شرق أو غرب القاهرة لحل أزمة المرور حتى 5 أو 10 سنوات مقبلة.





وتابع الرئيس السيسى: "لما نيجى نتكلم عن الطريق الدائرى عند القاهرة الجديدة لما خلص عملنا 16 محورا عشان أربط شرق القاهرة بالجزء الغربى من الطريق الدائرى، وتم العمل فى المحاور الداخلية لتيسير الحركة".

وأضاف: "هذه المشروعات لو لم يتم تنفيذها فى السنوات الخمس الماضية كانت القاهرة أصيبت بالشلل الكامل، وحجم العمل اللى اتعمل غير مسبوق وبتكلفة كبيرة ونتائجه فى الحركة وتوفير وقت الناس وتوفير الوقود أصبح ضخما".

وأشار إلى أن منطقة جنوب القاهرة مزدحمة وبها كتلة سكانية كبيرة، مضيفا: "هناك أعمال لربط وسط القاهرة بشرقها، بالإضافة إلى العمل غرب القاهرة، ولازم المسؤولين يتكلموا مع الناس، ويقولوا لهم إننا بنعمل ده ومتتعجلوش النتائج لما يخلص المشروع هتلاقوا إضافة جديدة، إتحملونا وإحنا فى أضيق وقت ممكن هانخلص".

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلا عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتى ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير، بما فيها محور ياسر رزق الذى سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم.

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس تطرق إلى الأعمال الجارية حاليا لتطوير طريق الساحل الشمالى مشيرا إلى متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الطريق، مؤكدا أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات.

وشدد على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف، التى تسعى دائما إلى تشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.