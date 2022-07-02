انت الان تتابع تفاصيل خبر عبد المنعم يسجل الهدف الثاني للأهلي في بتروجت ويقترب من مواجهة الزمالك بنهائي الكأس حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /708564/عبد-المنعم-يسجل-الهدف-الثاني-للأهلي-في-بتروجت-ويقترب-من-مواجهة-الزمالك-بنهائي-الكأس

عزز محمد المنعم تقدم النادي الأهلي في مرمى بتروجت، في الدقيقة 72 من عمر المباراة التي تقام الآن على استاد القاهرة، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، بعد عرضية من علي معلول، حولها مدافع الأهلي في شبك بتروجت.

دوت الخليج

وكان قد سجل محمد مجدي قفشة الهدف الأول في مرمى بتروجت، في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، بعد تسديدة صاروخية سكنت على يسار أبو النجا حارس الفريق البترولي.

وأعلن البرتغالي ريكادو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن تشكيل الفريق لمباراة بتروجت.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من رامي ربيعة وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن وكريم فؤاد وزياد طارق.

أما تشكيل بتروجت، والذي أعلن عنه هيثم شعبان، فقد جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو النجا (بونجا).

خط الدفاع: هادي رياض – مصطفى محمود – أحمد هاشم – محمود منصور - رشاد المتولي.

خط الوسط: محمود محبوب – سامح إبراهيم – مصطفى جابر – محمد مصطفى.

خط الهجوم: محمد هشام.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد النفراوي وحسام البدري وأحمد عبد الرسول ومحمد نور ومحمد أبو العينين وطه نادي ومحمد حامد.

نجح النادي الأهلي في الصعود لدور نصف نهائي كأس مصر 2021، بعد فوز مثير على فريق بيراميدز بنتيجة 1-2، أحرر الأهداف طاهر محمد طاهر وحسام حسن للأهلي، ورمضان صبحي لبيراميدز من ركلة جزاء.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للفريق الأحمر، تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق، البرتغالي ريكاردو سواريز، والذي أعلنت إدارة النادي الأهلي التعاقد معه، اليوم الخميس، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي رحل عن تدريب الفريق بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2 في المباراة التي أقيمت في 30 مايو الماضي على ملعب مُركب محمد الخميس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة الأهلي وبتروجيت، يوم السبت 2 يوليو المقبل، فريق نادي الزمالك، الذي كان قد تأهل لنهائي كأس مصر على حساب فريق نادي أسوان، بعد فوزه عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

نهائي كأس مصر

ويقام نهائي كأس مصر، بين فريقي الزمالك، والفائز من مواجهة الأهلي وبتروجيت، يوم الخميس 21 يوليو المقبل، ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن توقيت اللقاء ولا الملعب المقرر أن يحتضن المباراة النهائية لكأس مصر 2021