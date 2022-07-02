انت الان تتابع خبر عاجل.. التقديم للصف الأول الثانوي 2022 إلكترونياً.. الرابط لكل طلاب الإعدادية عشان يقدموا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب التسجيل لجميع طلاب الشهادة الإعدادية للتقديم في الصف الأول الثانوي سواء العام أو الفني إلكترونياً 2022/2023، وهذا بعد الاستقرار على بدأ التقديم من شهر يوليو 2022.

آخر موعد للتقديم في المرحلة الثانوية

وسوف يستمر فتح باب التقديم أمام جميع الطلاب للصف الأول الثانوي العام أو الفني، إلى منتصف أغسطس مثل العام الدراسي الماضي، وذلك على أن يتم الإعلان عن موعد التقديم رسمياً عند الانتهاء من اختبارات الدور الثاني في كل المحافظات.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2022 إلكترونياً

وتم البدء في العديد من مديريات التربية والتعليم اليوم السبت، استقبال كل الطلبات الخاصة بالطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2021/2022، ويكون هذا خلال الدخول على هذا الرابط.

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي