الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية 2022.. ادخل على الرابط بسرعة

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رياض - احمد صلاح - قامت العديد من المصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات الأهلية، بالتأكيد على أن الفترة القادمة خاصة بالكشف عن موعد اختبارات الدفعات الجديدة لكل من يريدون الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.ويكون وهذا طبقاً لجميع الضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد العال، وأوضح أن نتيجة اختبارات القبول المؤهلة إلى الجامعات الأهلية يتم الكشف عنها بعد أسبوعين بالتحديد بعد الامتحانات.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية 2022

وأشارت المصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العديد من التصريحات، أن الاختبارات الماضية صارت بدون وجود أي مشكلات خاصة بها، ولفت الانتباه إلى أن كل ما يتعلق بقواعد التنسيق والقبول والاختبارات المتوفرة من هنا، وأيضاً أنه بمجرد دخول الطالب إلى الموقع يستطيع أن يعرف كل المعلومات التي تتعلق بنظم القبول والقواعد والإجراءات اللازم اتباعها، والتشديد على أهمية الالتزام بالقواعد والإجراءات للتصدي لكورونا.

نتيجة التنسيق للشهادات المعادلة 2022

ومن ناحية أخرى تستمر الجامعات الخاصة بفتح باب التقديم والالتحاق لجميع طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بجيع الكليات، وطبقاً إلى الحدود الدنيا التي تم الإعلان عنا من قبل المجلس الأعلي للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي.