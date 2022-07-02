انت الان تتابع خبر غلق 4 محطات مترو غداً بالخط الثالث لمدة 6 ساعات.. خلوا بالكم عشان متتعطلوش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقوم شركة “آر إيه تي بي” المسئولة بشكل كامل عن تشغيل وإدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق، بالإعلان عن غلق غداً الأحد 4 محطات لمدة 6 ساعات، ويريد معرفتهم جميع المواطنين الذين يعتمدون عليه بشكل مستمر.

غلق 4 محطات مترو غداً بالخط الثالث لمدة 6 ساعات

وسوف تغلق محطات مترو الأنفاق “الهايكستب، عدلي منصور، عمر بن الخطاب، قباء” وهذا يكون غداً الأحد لمدة 6 ساعات، وتعد من أبرز الأشياء التي تم الكشف عنها لجميع المواطنين.

مواعيد غلق محطات مترو الأنفاق

وجاء في بيان صادر من الشركة أنه سوف يكون وقف الخدمة في المحطات التي ذكرناها، غداً 3 يوليو 2022 بدءاً من الساعة الـ 5 صباحاً على أن يتم استئناف التشغيل يكون الساعة 11 صباحاً في نفس اليوم، والسبب وراء هذا الغلق وقف الخدمة المؤقتة يأتي بسبب إجراء أعمال الصيانة، وتم التوضيح أن محطة هشام بركات سوف تكون المحطة النهائية خلال الفترة المذكورة.