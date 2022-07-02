انت الان تتابع خبر رسامة الشماس انطون ابراهيم عياد.. كاهناً بيد البابا تواضروس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام قداس البابا تواضروس الثاني بترأس طقس رسامة الشماس انطون ابراهيم عياد، قسيساً على مذبح كنيسة العذراء في العبور الجديدة، وذلك باسم أبونا انطونيوس ابراهيم عياد، وهي من أبرز الأشياء التي أسعدت الآلاف من الأقباط.

رسامة الشماس انطون ابراهيم عياد على يد البابا تواضروس

وتحدث البابا تواضروس قائلاً “ندعوك في كنيسة الله المقدسة امين، ندعوك يا انطونيوس قسيسا على المذبح المقدس في كنيسة السيدة العذراء والأرشدياكون حبيب جرجس بالعبور الجديدة”، شاهدوا فيديو التنصيب من هنا.

من هو الشماس انطوان ابراهيم عياد

وهو من هو الشماس انطوان ابراهيم عيادهو يدعي الشماس المرتل انطوان ابراهيم عياد، ووالده هو المرتل الاستاذ ابراهيم عياد الذي كان يخدم مع قداسة البابا شنودة الثالث، وخدم مع والده في العديد من القداسات والحفلات الموسيقية القبطية، وأصدر الكثير من الشرائط الخاصة بالترانيم والألحان منذ صغره، ومن ابرز الشخصيات في الكنيسة.