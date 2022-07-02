جدة - نرمين السيد - تسير مصر للطيران غدا الأحد، 12 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، وذلك بواقع 6 رحلات جوية إلى جدة، و6 رحلات إلى المدينة المنورة، لنقل إجمالى 1850 حاج من حجاج وزارة السياحة ومشيخة الأزهر وهيئة قناة السويس وحج أفراد وعمل.





ونوهت الشركة الوطنية مصر للطيران، بأنه حرصا على راحة حجاج بيت الله الحرام فى رحلات السفر والعودة من ضيوف الرحمن المسافرين لموسم الحج هذا العام 1443هـ ضرورة تواجدهم بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة والمطارات المصرية، قبل إقلاع الرحلات بأربع ساعات، وفى رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر. كما أكدت مصر للطيران ضرورة تقديم نتيجة فحص (PCR) لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة للمملكة العربية السعودية، والالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة فى هذا الشأن، وارتداء الكمامة فى المطارات وأثناء الرحلة. وتؤكد الشركة على ضيوف الرحمن فى مرحلة العودة من المملكة السعودية ضرورة الالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والتواجد، قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة، وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران تسير 12 رحلة جوية غدا إلى جدة والمدينة لنقل ضيوف الرحمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.