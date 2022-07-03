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الرئيس السيسي: آخر اقتراح لى على الإخوان انتخابات رئاسية مبكرة لكن اختاروا القتال

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أخر تصور عرضه على الإخوان قبل 3 يوليو يمكن أن تجاوز به أزمتنا أن نجرى انتخابات رئاسية مبكرة فالناس خرجت فى الشارع وبالتالى فالناس تقول رأيها فى الانتخابات المبكرة.

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع الإعلاميين: "قلت لهم إذا الشعب جابكم تانى فى انتخابات رئاسية مبكرة مفيش مشكلة ولو مجبكمش تبقوا جزء من المعادلة السياسية".

 

وتابع الرئيس السيسى: "لم يوافقوا على المقترح واختاروا القتال، وستجدون فى مضبطة القوات المسلحة فى يناير 2014 ما أقوله حيث قلت لهم البلد ده محتاج تضحيات فالدولة المصرية تحتاج لتضحيات كبيرة من جميع أبنائها".

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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