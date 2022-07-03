الرئيس السيسي: أكثر من تريليون جنيه قيمة ما تم فى قطاع النقل وفق خطة كاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يوجد عدد من الدول ليس لها مستقبل وعودتها أمر صعب للغاية، موضحا أن أكثر من تريليون جنيه قيمة ما تم فى قطاع النقل وفق خطة كاملة للدولة .

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع الإعلاميين، أن الدولة تعمل من أجل المستقبل، بجانب تنفيذ تنمية حقيقية في العديد من القطاعات.

وتابع الرئيس السيسى: "أننا نسعى لمواجهة كل محاولات التشكيك والتخريب من خلال استمرار العمل والتنمية"، لافتا إلى أن 3 يوليو يعد يومًا فارقًا فى تاريخ مصر والمنطقة والعالم.

وقال الرئيس السيسى: "أطلقنا الحوار الوطنى لمشاركة القوى السياسية والمفكرين والمثقفين".