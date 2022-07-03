اتحاد الكرة يخطر الاهلي والزمالك بشروط مباراة نهائي كأس مصر 21 يوليو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:29 مساءً - أرسل اتحاد الكرة اليوم خطابين الي ناديي الاهلي والزمالك يخطرهما بإقامة مباراة نهائي كأس مصر في التاسعة مساء يوم 21 يوليو الجارى باستاد القاهرة.

وأوضح اتحاد الكرة في الخطابين شروط المباراة النهائية حيث يلجأ الفريقان للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة في حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل.

كما أخطر اتحاد الكرة الناديين بارتداء النادي الأهلي الزي الأصلي في المباراة بينما يرتدي الزمالك زيا مخالفا تماما، على أن يكون النادي الاهلي هو المسئول عن كرات المباراة.

وتضمن الخطاب أيضا أن اتحاد الكرة هو المسئول عن تنظيم المباراة.