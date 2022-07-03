الارشيف / أخبار مصرية

اتحاد الكرة يخطر الاهلي والزمالك بشروط مباراة نهائي كأس مصر 21 يوليو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:29 مساءً - أرسل اتحاد الكرة اليوم خطابين الي ناديي الاهلي والزمالك يخطرهما بإقامة مباراة نهائي كأس مصر في التاسعة مساء يوم 21 يوليو الجارى باستاد القاهرة.

 

وأوضح اتحاد الكرة في الخطابين شروط المباراة النهائية حيث يلجأ الفريقان للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة في حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل.

 

كما أخطر اتحاد الكرة الناديين بارتداء النادي الزي الأصلي في المباراة بينما يرتدي الزمالك زيا مخالفا تماما، على أن يكون النادي الاهلي هو المسئول عن كرات المباراة. 

 

وتضمن الخطاب أيضا أن اتحاد الكرة هو المسئول عن تنظيم المباراة.

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا