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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /708822/الرئيس-السيسي-مصر-أنفقت-1700-مليار-لتطوير-قطاع-النقل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن افتتاح محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي جزء من خطة الدولة في قطاع النقل والمواصلات والتي تطمح لتطويرها بشكل كبير، لافتا إلى أن مصر تتحدث عن 1700 مليار جنيه إنفاق على قطاع النقل خلال السنوات الماضية.

وأضاف "السيسي"، خلال لقاء مع الإعلاميين على هامش افتتاح محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" وينقلها دوت الخليج، أن مصر لديها خطة كاملة في عملها فيما يتعلق بمجال النقل، موضحا ان مصر اليوم تفتتح محطة مترو أنفاق إلى جانب قطار عادي بالإضافة إلى قطار كهربائي وأتوبيس ترددي، مشيرًا إلى أنه لولا هذا العمل والمشاريع التي تقوم بها الدولة في الوقت الحالي في ظل الزيادة السكانية الواضحة كانت الدولة "اتشلت" تماما.

وتابع أن مصر في طريقها لنجاح كبير، "بصوا شكل الدولة هيبقى عامل إزاي، حط النجاحات فيل قطاع الزراعة جنب الصناعة، جنب النقل والمواصلات، وجنب الطرق والشبكة القومية اللي بتتعمل، جنب الخطة النقابية للكهرباء، وبجانب التعليم والجامعات التي سيتم افتتاحها في مصر، وسنرى مصر رايحة لفين".

الرئيس السيسي: نعمل على نقل مصر لمكان آخر

وشدد على أن مصر تقدم للمستقبل، وتقدم تنمية تساعد الدولة على نقلها لمكان آخر، حيث إن هناك تصور كامل لدولة قالت على نفسها أنها تتحدى التشكيك والحقد والخراب بالعمل، "بقالنا 3 سنين طبقا للواقع اللي إحنا فيه منشتغلش بالوتيرة دي بسبب كورونا عامين والأزمات الحالية، الدنيا كلها بتتقلب وإحنا في مصر مستقرين ونعمل بجد وحريصين على نحن ما امكن والعالم يواجه حالة كبيرة من التضخم".