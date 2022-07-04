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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /709041/بمقطع-قصير-عمرو-دياب-يشوق-متابعيه-لأغنيته-الجديدة-باريس-على-تطبيق-أنغامي

نشر الهضبة عمرو دياب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطعًا صغيرًا من موسيقى أغنيته الجديدة "باريس"، وعلق عليه قائلًا: "استنوا أغنية عمرو دياب الجديدة باريس، قريبًا وحصريًا على أنغامي".

دوت الخليج يرصد أعمال عمرو دياب الجديدة

ويذكر أن أخر أعمال عمرو دياب أغنية "اللوك الجديد" التي تم إصدارها منذ خمسة أيام، وحدث عليها ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا بسبب الملابس الغريبة التي كان يرتديها الهضبة في بوستر الأغنية، وظلت تريند مواقع التواصل لمدة طويلة.

وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أمير محروس ومحمد حمدي، وتقول كلماتها:

"ده اللوك الجديد ده يه ده ولا؟، احلوينا أوي أوي الله الله الله، لو هتفضل على النظام ده لا لا لا، كدة، كدة كتير، حبيبي، وليه تجنني عملتلك إيه؟، بتسحرني يا ابن الإيه، ولعت يا نهار طلة، كل مرة، كل مرة أشوفك بجرج عقلي بيطير، طب معقول في كدة يا نهار أبيض؟، حد كل مدى بيحلى أزيد وأزيد، سيبك من الكلام ده تعالى هنا، هنا أفيد، هنا غير، ده أنت في دخلتك تسحر تثبت قولت لنفسي مش هسيبه لأ أنا متبت، ده أنت يا دوب بتعدي تلاقي الدنيا اتقلبت، وأنا بغير".

حفلات عمرو دياب المقبلة

هذا وينتظر الهضبة عمرو دياب إحياء حفل غنائي جديد بالمملكة العربية السعودية، وتحديدًا بمدينة الرياض يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو الجاري، كما ينتظر عشاق الهضبة في مصر حفله المنتظر في الساحل الشمالي يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر يوليو الجاري، وأثارت تلك الحفلة جدلًا واسعًا قبل يوم إطلاقها، بسبب أسعار التذاكر، وشروط دخول الجمهور.

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شروط وأسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالعلمين

وتراوحت أسعار التذاكر من 1250 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما وضعت إدارة الحفل عدة شروط للسماح بدخول الجمهور، وهي: حضور الحفلة بملابس بيضاء، وعدم السماح بدخول الأفراد الذين هم دون الـ21 عام.