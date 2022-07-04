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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /709048/سياحة-النواب-تطالب-بتحويل-منطقة-نبع-الحمراء-بوادي-النطرون-لمزار-سياحي-عالمي

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، اليوم الإثنين، اجتماعين موسعين لمناقشة طلبي إحاطة.

دوت الخليج

سياحة النواب تطالب باستغلال مهرجانات السياحة لتشجيع الصناعة المحلية

وجاء الاجتماع الأول لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مني عمر، بشأن عدم اهتمام وزارة السياحة بالتسويق والترويج السياحي لمنطقة نبع الحمراء بوادي النطرون.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بضرورة وضع خطة تسويقية ترويجية لمنطقة نبع الحمراء تتناسب مع أهميتها السياحية، والتنسيق لإعداد مخطط سياحى للمنطقة لاستغلالها فى أغراض السياحة البيئية والسياحة العلاجية، والسياحة الروحانية.

وأكدت نورا علي، رئيس اللجنة، أن المنطقة تعد إحدى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، ما يستوجب تحويلها إلى مزار سياحي عالمي وربطها بالمناطق السياحية.

وشددت اللجنة على ضرورة الترويج والتسويق للصناعات البيئية والحرف اليدوية المستمدة من تراث المنطقة بالشكل الذي يساعد على التنمية المجتمعية بالمنطقة.

وتضمن الاجتماع الثاني مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند رشاد، بشأن ضرورة إعادة مهرجان السياحة والتسوق لإنعاش الحركة السياحية وتشجيع الصناعة المحلية.

وأوصت اللجنة وزارة السياحة بضرورة التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لإعادة تنظيم مهرجانات السياحة والتسوق، والمهرجانات الفنية والثقافية، لما تمثله من أهمية في زيادة تدفقات الحركة السياحية.

كما طالبت الوزارة بوضع أجندة لمهرجانات السياحة والأنشطة المصاحبة لها لتتماشي مع خطة الترويج السياحي، واستغلالها لتشجيع الصناعة المحلية ورفع شعار صنع في مصر لتحفيز حركه التجارة الداخلية.