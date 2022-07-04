انت الان تتابع خبر طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2022 .. اعرف الفئات المعفاة “انت منهم ولا لا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زاد البحث خلال الساعات الماضية، على محرك البحث جوجل، عن طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2022، وأيضا الفئات المعفاة من دفع المصروفات، وهو ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2022:

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن طريقة دفع المصروفات للعام الدراسي المقبل 2022-2023، والتي تكون لجميع المراحل التعليمية في كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال بيان رسمي.

حيث يتم سداد المصروفات على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد، بالرقم القومي للطالب الموجود بشهادة الميلاد، ويرفق إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.

الفئات المعفاة من سداد المصروفات:

الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020.

أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

الطلاب يتامى الأب، والطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل، والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة.

أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين.