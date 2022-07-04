تظلمات التموين 2022 .. أصحاب البطاقات المحذوفين من الدعم يلحقوا يقدموا

انت الان تتابع خبر تظلمات التموين 2022 .. أصحاب البطاقات المحذوفين من الدعم يلحقوا يقدمواوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكن لأصحاب البطاقات المحذوفين من الدعم التمويني، تقديم تظلمات التموين 2022 في الوقت الحالي، عبر مكاتب التموين والإدارات التموينية، التي تكون طبقا للنطاق الجغرافي لعنوان الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

حيث إن هؤلاء الأشخاص تم حذفهم بسبب زيادة دخلهم الشامل عن 9600 جنيه شهريا، أو بسبب امتلاكهم سيارة حديثة بداية من موديل 2018 فأحدث، حيث إن ذلك يكون من أجل بحث طرق عودتهم مجددا للدعم بعد فحص الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تظلمات التموين 2022: