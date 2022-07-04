انت الان تتابع خبر الأزهر تعلن حاجتها لتعيين معيدين بالكليات الشرعية والعربية .. بالتفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت جامعة الأزهر، انها تحتاج للتعيين معيدين بالكليات الشرعية والعربية، ويكون ذلك من الأوائل دفعة 2014، عبر بيان رسمي للجامعة على موقعها الإلكتروني وكشفت عن الأوراق المطلوبة للتقديم وكيفية التقديم.

الأوراق المطلوبة لتعيين معيدين بالكليات الشرعية والعربية:

صورة الشهادات العلمية الحاصل عليها المتقدم والأصل للاطلاع.

صورة شهادة الليسانس بها التقدير العام والمجموع الكلى، وسنة التخرج والأصل للاطلاع

صورة من شهادتي الاعدادية والثانوية بالأزهر الحاصل عليهم المتقدم والأصل للاطلاع

الموقف من الدراسات العليا بكل دقة.

تقديم شهادة حسن سير وسلوك من جهة عمله إذا كان يعمل أو من جهة تخرجه.

صورة بيان بتقديرات سنوات الدراسة بالدرجات والتقدير الكلى والأصل للاطلاع.

صورة شهادة الميلاد، وصورة الموقف من التجنيد.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

عدد 6 صور شخصية حديثة.

صحيفة الحالة الجنائية.

أما عن طريق التقديم، تكون عبر بوابة الوظائف من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا.