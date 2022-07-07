منسى بقى اسمه الأسطورة.. ما لا تعرفه عن بطل كامل الأوصاف

جدة - نرمين السيد - استشهاد البطل أحمد منسى جاء بعد هجوم خسيس استهدف كمين البرث جنوب رفح والذى كانت تتولى مسؤولية تأمينه الكتيبة 103 صاعقة بالعريش فى شمال سيناء، والتى كان يقودها البطل منسى.

الشهيد البطل أحمد صابر محمد على منسى هو "أسطورة" بمعنى الكلمة، وليس مجرد شخص عادى .. نتحدث عن شخص استطاع أن يكتب اسمه مرات عديدة فى سجلات التاريخ بمداد من الذهب .. صولاته وجولاته تقف شامخة فى سجلات العسكرية المصرية .. أدبه وأخلاقه تقف مشرقة فى سجلات الإنسانية .. ناهيك عن عطفه على الفقراء والمساكين وكثرة أعمال الخير التى لا تحصى بخلاف بسمته الجميلة التى لا تفارق وجهه صباحا ومساء فى الضيق وفى الفرح فى الحرب وفى السلم فى البيت وفى الشارع.

أحمد منسي

ولعلنا فى ذكرى استشهاد هذا الأسطورة أحمد منسي، الذى يعتبر أيقونة وسلسالا طيبا لـ شهداء عظام سبقوه مثل الشهيد العظيم البطل الأسطورة إبراهيم الرفاعى عام 1973، وغيره، نتحدث بإيجاز شديد عن مسيرته منذ أن كان طالبا وحتى استشهاده ليتعلم الأجيال كيف تكون التضحية والفداء مع الأخذ بأسباب العلم والتدريب وبذل الغالى والنفيس من أجل الدين والوطن.

مولد الشهيد أحمد منسي

ولد الشهيد البطل أحمد منسى فى 4 أكتوبر عام 1978 فى مدينة منيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية، ثم انتقل إلى مدينة العاشر من رمضان بسبب تنقلات والده الطبيب صابر محمد على منسى، والذى كان من أكبر وأطيب وأعظم أطباء الأطفال فى الشرقية.

رحلة تدريب احمد منسي

التحق الشهيد البطل أحمد صابر منسي بعد أن تدرج فى سنوات تعليمه المختلفة بالكلية الحربية، إلى أن تخرج منها ضمن الدفعة 92 حربية، وبعد التخرج عمل كضابط بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة فى الوحدة 999 قتال وحدة العمليات الخاصة للصاعقة بالقوات المسلحة والتى تعتبر أشرس الفرق القتالية فى العالم.

احمد منسي

بعدها التحق الشهيد البطل أحمد منسي بأول دورة للقوات الخاصة الاستشكافية المعروفة باسم "SEAL" عام 2001، ثم سافر للحصول على نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006.

حصل الشهيد البطل على ماجستير العلوم العسكرية دورة أركان حرب من كلية القادة والأركان عام 2013، وتولى رئاسة عمليات الكتيبة 103 صاعقة فى 2016 قبل أن يغادرها إلى مدرسة الصاعقة ويعود إليها قائدا لها بعد عدة أشهر وتحديدا بعد استشهاد قائدها العقيد الشهيد البطل رامى حسنين بعد انفجار عبوة ناسفة فى مدرعته.

ملحمة البرث 2017

ضرب البطل أحمد منسى ورجاله أروع الأمثلة فى التضحية والفداء حينما هاجم الإرهابيون القتلة الكمين فجر يوم 7 يوليو عام 2017، حيث دافع ورجاله باستماتة لآخر طلقة حتى سقط الشهداء واحدا تلو الآخر لينتهى مسلسل الشجاعة والتضحية بسقوط الشهيد أحمد منسى محتضنا سلاحه، ولا يتمكن أحد من هؤلاء من اقتحام مبنى الكتيبة الذى انفجرت فيه سياراتان مفخختان، كما لم يستطع هؤلاء أخذ جثة أى شهيد من هؤلاء الأبطال.

أسماء شهداء كمين البرث 2017

البطل الشهيد عقيد أركان حرب "أحمد صابر محمد على المنسى"، والبطل الرائد "أحمد عمر الشبراوى"، البطل النقيب خالد محمد كمال المغربى "خالد مغربى دبابة"، والبطل النقيب محمد صلاح محمد، ضابط المدفعية، والبطل ملازم أول "أحمد محمد محمود حسنين".

البطل عريف "محمد السيد إسماعيل رمضان"، الشهير بـ "ماسة"، والبطل جندي "محمود رجب السيد فتاح"، البطل جندي "محمد صلاح الدين جاد عرفات"، والبطل جندي "على على على السيد إبراهيم"، الشهير بـ "العسكرى على"، والبطل جندى "محمد عزت إبراهيم إبراهيم"، والبطل جندى "مؤمن رزق أبو اليزيد".

الشهيد البطل أحمد منسي

واستشهد في كمين البرث البطل جندى "فراج محمد محمود أحمد"، والبطل سائق "عماد أمير رشدي يعقوب"، والبطل جندي "محمد محمود محسن"، البطل جندي "أحمد محمد علي نجم"، البطل جندى "على حسن محمد الطوخى"، والبطل جندى "محمود صبرى محمد"، والبطل جندي "محمد محمود فرج"، و"أحمد العربي مصطفى"، والبطل مندوب مدني "صبرى".