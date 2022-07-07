أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 7 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - الرياض

يتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة المصطفى، صلى الله عليه وسلم، محرمين على اختلاف نسكهم - متمتعين وقارنين ومفردين.

القاهرة

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورش العمل لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع النقل، في تاسع الجولات النقاشية لـ "حوار الخبراء" بين الحكومة والقطاع الخاص والمختصين ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية.

طوكيو

يتوجه وزير الخارجية اليابانى، يوشيماسا هاياشى، إلى جزيرة بالي الإندونيسية، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

الإسكندرية

ينظم مركز الجزويت الثقافي، ندوة تعريفية عن الأدب السوري، بمشاركة الكاتبة السورية روان الحلبي، و ذلك بمقر المركز شرق الإسكندرية.

القاهرة

يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 معسكره المغلق، بمواجهة ودية أمام فريق النصر، استعدادًا لمنافسات كأس العرب التي تنطلق بالجزائر 22 أغسطس المقبل.