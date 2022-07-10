التموين: المجمعات الاستهلاكية متاحة أمام المواطنين حتى ثالث أيام العيد

جدة - نرمين السيد -

وكشف التقرير الوارد إلى وزير التموين من شركات المجمعات التابعة للوزارة، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى شركتى الجملة العامة والمصرية بتوافر كل أصناف السلع، بالإضافة إلى اللحوم السودانية الطازجة بسعر 115 جنيها للكيلوجرام واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلوجرام والخراف الحية سعر الكيلو قائم 90 جنيها والضأن المبرد 135 جنيها.

وأضاف التقرير أن كل شركة بها غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع بالمجمعات والتدخل فى أى لحظة حال زيادة الإقبال على سلعة معينة لضخها بكثافة، بالإضافة إلى غرف العمليات المركزية بوزارة التموين والمديريات التموينية.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين أحمد كمال بأنه يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية تصل إلى الخمسين فى المائة عن الأيام العادية.

وأكد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها 1300 مجمع استهلاكى متوفر بها كل احتياجات المواطنين من جميع الأصناف.

وأشار إلى أن منافذ جمعيتى وبدالى التموين أيضا يوفران كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية مع انتظام معدلات صرف السلع التموينية عن شهر يوليو الجارى.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح الخراف الحية واللحوم المبردة والمجمدة والطازجة فى فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة.