«القوى العاملة»: تعيين 1136 شابا والتفتيش على 200 منشأة بجنوب سيناء

تلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر يونيو الماضى، حيث قامت المديرية فى مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 14 ترخيص عمل للأجانب من 10 جنسيات يعملون فى نطاق المحافظة، فضلا عن صرف 18 ألف جنيه لـ13 عاملا من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وتسجيل 13 عاملا جديدا.
وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 200 منشأة من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات، وعقد 5 ندوات توعية، كما تم تلقى 59 شكوى عمالية تم تسوية 10 شكاوى منها وديا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لـ23 شكوى، و26 شكوى ما زالت تحت البحث.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 18 منشأة، وإعادة التفتيش على 63 منشأة، وأسفر عن تحرير 20 محضرا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 3 ندوات توعية، وإجراء 42 قياس لـ7 منشآت.
وقال: إن المديرية تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، وتابعت الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.
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