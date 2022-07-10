المواطنون يواصلون احتفالاتهم بثانى أيام عيد الأضحى بسوهاج

جدة - نرمين السيد - ووجه طارق الفقى محافظ سوهاج، بضرورة رفع درجة الاستعداد الأمنى بجميع مراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة لتأمين احتفالات العيد، وتنفيذ خطة لتأمين الحدائق والمتنزهات، والمناطق السياحية والترفيهية، والمجرى الملاحى لنهر النيل، وكذلك تنفيذ خطة نظافة موسعة للتشديد على رفع مخلفات ذبح الأضاحى.

وقال عصام الدين الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج، إن جزيرة قرمان وسط النيل بمدينة سوهاج سجلت أعلى معدلات الإقبال من جانب المواطنين، وأنه تم تشغيل 3 عبارات نهرية إضافية لنقل المواطنين إليها، كما أزدحم كورنيش بالأسر والأطفال اللذين فضل معظمهم ركوب اللنشات والمراكب النيلية، كما فضل البعض الآخر ركوب الخيل وعربات الحنطور بشارع الكورنيش، لافتا إلى أن محافظ سوهاج، طارق الفقى، شدد على تكثيف الحملات التموينية، والبيطرية، وحملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة.

وأشار الليثى، إلى قيام مديرية التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى الإنتاجى، والغرفة التجارية، بتوفير جميع إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والتموينية، ومتطلبات العيد بفروع المجمعات الاستهلاكية التى يصل عددها إلى أكثر من 200 فرع على مستوى المحافظة، وذلك بأسعار فى متناول جمهور المستهلكين.